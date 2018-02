Macerata, in ospedale dai feriti un candidato di Potere al Popolo

Nella bufera politica sul tema immigrazione esplosa dopo il raid razzista di Macerata, una voce fuori dal coro è quella di Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista e candidato di Potere al Popolo. L'esponente politico di sinistra, il primo - e finora unico - a presentarsi nel nosocomio dal giorno dei fatti, ha fatto visita ai giovani feriti da Luca Traini e ha documentato la visita sulla sua pagina Facebook con tanto di foto e sorrisi. "Sono andato in ospedale a #Macerata a portare la solidarietà di #RifondazioneComunista e #Poterealpopolo ai feriti - scrive a corredo degli scatti realizzati da Giuliano Brandoni. - Nella foto c'è Wilson Kofi e i suoi amici che erano in chirurgia per salutarlo. Kofi ha 20 anni e viene dal Ghana come l’amico Clemence. L'altro ragazzo è del Bangladesh e abita con Kofi. Una bella internazionale!" "Pensare - conclude - che questi ragazzi dolcissimi siano percepiti come un pericolo, un problema di sicurezza, è davvero incredibile. Sabato a Macerata ci sarà una grande manifestazione antirazzista. I compagni di Potere al popolo ci stanno lavorando. #restiamoumani"