E' il giorno della mobilitazione nazionale della Cgil in molte città italiane, dove migliaia di persone sono scese in piazza nel segno dello slogan "Pensioni, i conti non tornano". Cinque le manifestazioni organizzate dalla confederazione dopo la rottura del tavolo con il governo sulla previdenza, considerato "insufficiente". Strade inondate dai dimostranti a Roma, Torino, Bari, Palermo, Cagliari.