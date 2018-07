Emozioni uniche. Una “lotta” sempre per la vita. Vedere #ValeriaImbrogno sul ring, dopo averla vista sul ring della vita con #DjFabo , è emozionante; una vittoria anche per lui, che il match con la vita non è riuscito a vincere. @marcocappato @ass_coscioni pic.twitter.com/WErepYZvD2

Appende i guantoni al chiodo, Valeria Imbrogno, la compagna di Dj Fabo, il 39enne milanese diventato cieco e tetraplegico a seguito di un incidente stradale e morto con suicidio assistito in Svizzera nel febbraio del 2017 grazie all'aiuto dell'Associazione Luca Coscioni. La 39enne, però, ha prima conquistato, nel suo ultimo match, il titolo mondiale di boxe, categoria minimosca. "Ho vinto perché con me c'era qualcuno", ha detto a caldo, riferendosi al compagno, "Fox", questo il suo nome da boxeur, alla fine dell'incontro di 10 riprese contro Judith Hacbold, sul ring allestito al Teatro Principe di Milano. A celebrare via Twitter l'ultima vittoria anche la sua casa editrice, Baldini e Castoldi, che ha pubblicato, un anno dopo la morte di Fabo, il libro "Prometto di perderti. Io, Dj Fabo, e la vita più bella del mondo", scritto da Imbrogno con la giornalista Simona Voglino Levy. Scesa dal ring, Valeria si è detta pronta a nuovi progetti, tra i quali un nuovo viaggio in India, dove aveva trascorso diversi anni proprio con il compagno