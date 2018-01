L Italia si tinge di giallo per ricordare Giulio Regeni: fiaccolate in molte città

A Roma la fiaccolata è in piazza Montecitorio, a Milano davanti a Palazzo Marino. Ma ci sono anche Bologna, Torino, Trieste e tante altre città a colorare l'Italia di giallo per ricordare Giulio Regeni. A Fiumicello (Udine), paese natale del ricercatore scomparso in Egitto esattamente due anni fa e trovato morto pochi giorni dopo, barbaramente ucciso, la piazza si chiude nel silenzio alle 19.41. In prima fila, tra oltre un migliaio di persone, ci sono la mamma di Giulio Regeni, Paola Deffendi, il padre, Claudio, e la sorella, Irene.