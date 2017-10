Ius soli, a Roma in migliaia in piazza contro il razzismo e per l uguaglianza

A Roma in migliaia hanno preso parte al corteo "contro il razzismo, per la giustizia e l'uguaglianza". L'evento è stato organizzato da una cartello di associazioni, rifugiati o richiedenti asilo, ong, studenti, sindacati e partiti. I manifestanti sono scesi in piazza "contro le politiche migratorie volute da Europa e governo e contro ogni guerra tra poveri, per riaffermare l'uguaglianza, una legge sullo ius soli e per richiedere corridoi umanitari per le persone intrappolate in Libia".