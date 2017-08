In barca a vela per scappare da Iraq, Iran e Kurdistan. Ottantasei migranti, tra i quali donne, bambini e una ragazza incinta, avrebbero navigato per una settimana prima di toccare terra a Santa Maria di Leuca, in Salento. In banchina hanno trovato i soccorsi della Croce Rossa italiana e le forze dell'ordine che tra le famiglie e i minori non accompagnati hanno anche individuato due presunti scafisti