Frana in Val di Susa, un centinaio di evacuati a Bussoleno

Circa cento persone sono state evacuate a Bussoleno (Torino) per una frana che, provocata dall'insistente maltempo, ha colpito una parte del paese. "E' un disastro", ha commentato il sindaco, Anna Maria Allasio. Gli sfollati, tra cui non ci sarebbero feriti, sono stati accolti in un centro allestito dalla Croce Rossa di Susa. Quella di oggi è la quarta frana, in poco meno di un mese, che si abbatte su Bussoleno e i vigili del fuoco, insieme ai carabinieri di Volpiano, stanno perlustrando l'area per valutarne la sicurezza.