Dichiara amore a Napoli: una medaglia come ambasciatrice della città dalle mani del sindaco De Magistris

"Quando ricevi amore non puoi che donare amore. Così è stato, tra me e lei, Napoli". Recita così la didascalia scritta da Valeria Napoli, la trevigiana che in un post su Facebook aveva dichiarato tutta la sua ammirazione per la città campana, a corredo della foto con il sindaco Luigi De Magistris che a Palazzo San Giacomo le ha consegnato una medaglia speciale da ambasciatrice ufficiale delle bellezze di Napoli al Nord. "E poi ti ritrovi qua. - continua Valeria sulla pagina Facebook che ha aperto subito dopo la ribalta, "Napoli amore mio" - Nella 'casa' del Sindaco di #Napoli. Credo di non aver mai visto quella del sindaco di Treviso. Ma le cose vanno così...". E, a caldo, dopo aver ricevuto il riconoscimento scrive un pensiero tutto dedicato ai napoletani: "Questa medaglia della città che mi rende ancora più onorata di sentire questa terra mia, è merito anche vostro, grande popolo napoletano. Evviva a noi!". Le foto della "premiazione" sono state pubblicate anche sulla pagina Facebook del sindaco