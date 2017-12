clicca per guardare tutte le foto della gallery

Tante persone in Piazza Duomo a Como per il falsh mob organizzato contro l'ordinanza del sindaco che vieta di dare cibo ai clochard. I partecipanti si sono raggruppati ognuno con addosso scarpe da tennis e con un cappello ai propri piedi, come a dover chiedere l'elemosina, e hanno cantato due volte a voce alta il ritornello della canzone di Enzo Jannacci "El purtava i scarp del tennis".