Como, bivacco solidale contro l ordinanza del sindaco che vieta di dare cibo ai clochard

Dalle 10 ha preso il via a Como il "Bivacco solidale contro chi affama i poveri" organizzato dall'associazione Como senza frontiere. Decine di persone provenienti da tutta la Lombardia, con snack e cartelli, si sono ritrovate davanti l'ex chiesa di San Francesco per chiedere il ritiro dell'ordinanza del sindaco Mario Landriscina, con la quale si vieta di dare cibo ai clochard. Il luogo è lo stesso dove domenica 17 dicembre i vigili erano intervenuti per fermare dei volontari che distribuivano latte caldo e biscotti ai senzatetto che lì passavano la notte perché violavano "il decoro urbano". Dopo l'ordinanza era subito partita una mobilitazione via social