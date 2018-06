Canicattì, strade allagate e auto sott acqua: è emergenza dopo violento temporale

Magazzini, sottoscala, garage e supermercati allagati, tombini otturati e auto in panne. Un violento temporale sta portando grandi disagi a Canicattì, Agrigento. A causa della pioggia caduta incessantemente per ore, in alcune zone l'acqua ha superato il mezzo metro. I vigili del fuoco e le forze dell'ordine stanno ricevendo innumerevoli richieste di intervento. Sono già intervenute tutte le squadre disponibili dell'Agrigentino ed è stato richiesto anche il supporto delle squadre dei pompieri di Enna. Un anziano in difficoltà è stato tratto in salvo da alcuni passanti. Per ora non sembrano esserci feriti, ma si iniziano a temere le conseguenze del nubifragio che colpì la città e le zone limitrofe negli anni '90 provocando 12 vittime.