clicca per guardare tutte le foto della gallery

​Norbert Feher alias Igor Vaclavic, conosciuto come Igor il russo e responsabile di due omicidi in Emilia Romagna a maggio, è stato arrestato in Spagna. L'uomo è stato catturato durante una sparatoria nella zona di El Ventorillo, nella quale sono morte tre persone, tra cui due uomini della Guardia civil.