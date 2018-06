Archeologia: Tomba dell Atleta intatta da 2000 anni

E' tutto esattamente com'era, immobile e intatto da oltre 2000 anni, nella tomba a camera di epoca repubblicana, eccezionalmente scoperta alle porte di Roma, localita' Case Rosse, durante i lavori di archeologia preventiva per il raddoppio dell'acquedotto Castell'Arcione-Salone. La Tomba dell'Atleta o degli strigili, così è stata chiamata dagli archeologi della Soprintendenza speciale di Roma, rappresenta davvero un ritrovamento eccezionale, proprio per via del perfetto stato di conservazione in cui si trova.