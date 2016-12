1 di 6 Ansa

Angeli della morte, i precedenti di Saronno

Angelo Stazzi, lavorava come infermiere part-time nella casa di cura Villa Alex di Sant'Angelo Romano, alle porte di Roma, mentre era già in pensione. Fu accusato di sette omicidi nel 2009. Iniettava ai pazienti psicofarmaci per abbassarne le difese immunitarie e poi somministrava loro massicce dosi di insulina. Nel 2015 fu condannato all'ergastolo. In precedenza in servizio al Gemelli, Stazzi sta scontando in carcere altri 24 anni di carcere (divenuti definitivi in Cassazione) per l'omicidio di una collega, Maria Teresa dell'Unto, 58 anni.