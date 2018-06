Adunata alpini a Trento: avvistato un mulo allo sportello della biglietteria

Al di là della polemiche e degli episodi di sabotaggio, a Trento l'adunata degli alpini è un momento magico in cui tutto può succedere: cadono le inibizioni, si consuma alcol in ogni luogo della città e persino un mulo può trovarsi allo sportello della biglietteria in stazione. L'equino è stato visto entrare nella stazione ferroviaria del capoluogo della provincia autonoma accompagnato da due uomini in città per l'adunata e sostare nelle corsie del punto informazioni e emissione biglietti. Le foto dell'animale, scattate dai passanti, hanno subito cominciato a circolare in rete. Chissà che il mulo in biglietteria non diventi il simbolo dell'adunata degli alpini 2018?