A Milano tutti in coda per un selfie dal Pirellone

Complice la giornata di sole, a Milano in molti hanno deciso di approfittare dell'apertura straordinaria del grattacielo Pirelli, attuale sede del Consiglio regionale che è stato indicato come possibile sede dell'Ema l'Agenzia Europea del Farmaco, nel dossier di candidatura presentato dall'Italia. Migliaia le persone che si sono messe in coda dalle 10 del mattino per le visite guidate ma soprattutto per visitare il belvedere al 31.mo piano. I selfie più belli scattati da qui potranno essere pubblicati sulla pagina facebook del Consiglio e uno ne diventerà la copertina ufficiale per alcuni giorni.