A Milano il fiume Lambro diventa verde smeraldo, Legambiente: "Controlli più efficaci contro gli scarichi abusivi"

Da Monza a Milano il fiume Lambro si è colorato in poche ore di verde smeraldo e sui social network è scattato l'allarme. Allertate anche le autorità: i vigili del fuoco sarebbero risaliti a uno scarico di una tubazione riconducibile al Depuratore di Brianza Acque in territorio di Monza. A spiegare la situazione una nota di Legambiente Lombardia. "In fognatura, nelle ore notturne, - si legge - è stata rilasciata fluoresceina, un colorante che al contatto con i raggi ultravioletti emette un'intensa fluorescenza di colore giallo-verde. Gli enti preposti ai controlli confermano che lo scarico è avvenuto subito a nord di Milano, nella rete fognaria, ma saranno solo gli accertamenti ad individuare da quale insediamento produttivo provengono". Per questo l'associazione ecologista chiede di potenziare il sistematico programma di verifiche degli scarichi industriali nel bacino del Lambro e anche del Po, "per reprimere i fenomeni di illegalità che si ripetono con frequenza". Quanto accaduto "richiama, purtroppo, alla memoria – ricorda Barbara Meggetto presidente di Legambiente Lombardia – lo sversamento di idrocarburi nel 2010. Fortunatamente, in questo caso, pare si tratti di un prodotto apparentemente innocuo. L'allarme e il timore di vedere compromesso l'ecosistema fluviale è grande. Chiediamo di non abbassare la guardia: qualcosa, infatti, non funziona nella macchina dei controlli e dei presidi del sistema depurativo se ci ritroviamo a parlare di scarichi impropri a ogni estate"