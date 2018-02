sposachivuoi, via lo slogan da uno stand di Verona Sposi: "Affossa i valori"

Non è piaciuta al Popolo della famiglia la trovata di marketing di Silvia Cassini, impiegata con l'hobby del wedding planning, che con uno stand ha partecipato a Verona Sposi. Il suo slogan "#sposachivuoi" ha sollevato così tante polemiche in città sulle coppie gay che il Comune ha "invitato" alla sua rimozione. Se il Pd lancia accuse di discriminazioni nei confronti degli omosessuali e il circolo Pink sostiene che "Romeo e Giulietta si stanno rivoltando nella tomba", la Lega appoggia la decisione dell'Amministrazione municipale di invitare gli organizzatori a rimuovere immagini e slogan allusivi al "same sex wedding". "Le trovate di marketing non possono affossare i valori", taglia corto Vito Comencini, capogruppo del Carroccio in consiglio comunale