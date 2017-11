solounminuto: diventa una pagina Facebook la campagna contro chi occupa i posti riservati ai disabili

Tutto è partito con un hashtag, #solounminuto, per arrivare all'omonima pagina Facebook che piace a quasi 3mila persone ed è seguita da altrettanti utenti. Sono le armi della personale battaglia - diventata in pochi giorni nazionale - di Lorella Ronconi, disabile 55enne di Grosseto, che si sente rispondere sempre così ("La lascio solo un minuto") dagli automobilisti che occupano senza permesso i parcheggi dedicati alle persone con deficit fisici. E sono centinaia le foto postate sulla pagina social, da Assago (Milano) a Salerno, partendo proprio da Grosseto, la città dove vive Loretta, passando per Roma. E alla pubblica gogna finiscono non solo le vetture che occupano abusivamente i posti per disabili, ma anche mezzi (persino di servizio dei vigili urbani e delle società di raccolta dei rifiuti) parcheggiati davanti agli scivoli dei marciapiedi e sulle strisce, ostacolando i pedoni tutti, normodotati e non