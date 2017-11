iostoconspada, su Facebook i sostenitori dell aggressore

Una testata in piena faccia, poi bastonate e calci contro il giornalista Daniele Piervincenzi, reporter Rai di "Nemo". Per lui naso rotto. per Roberto Spada, fino ad oggi incensurato, una denuncia. Lui si è difeso su Facebook con un post, poi rimosso, in cui diceva: "Negli ultimi 10 giorni sono venuti almeno 30 giornalisti a 'scoglionare'...,la pazienza ha un limite". La pagina è stata poi subissata di commenti di condanna, ma anche da messaggi di solidarietà.