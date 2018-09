Genovanelcuore: la foto simbolo a un mese dal crollo

Il disegno stilizzato di un ponte, al centro un cuore rosso formato da tanti altri cuori, almeno 43 come le vittime del viadotto Morandi, e sotto la scritta: "Genova nel cuore". Quest'immagine è stata condivisa centinaia di volte in rete, è stata stampata sulle magliette, è diventata il simbolo del ricordo della tragedia. Virale sul web il movimento #Genovanelcuore per non dimenticare nemmeno uno di quei 43 volti di chi lo scorso 14 agosto ha perso la vita nel crollo.