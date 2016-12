Foto rubate ai vip, l'obiettivo era aprire un blog per divulgare i "segreti"

L'obiettivo di creare un sito sarebbe emerso, in particolare, dall'analisi di alcuni sms datati dicembre 2010 e rintracciati sui cellulari degli indagati. In quel periodo, infatti, la Lucarelli avrebbe inviato dei messaggi a Neri manifestando l'intenzione di mettere in piedi un "blog insieme" sfruttando i dati che, secondo le indagini, Macchianera sarebbe riuscito a raccogliere entrando nelle email di diversi vip. Il progetto prevedeva di coinvolgere anche il giornalista Gabriele Parpiglia, che non è indagato.



Non solo fotografie - Scorrendo le 600 pagine di atti dell'inchiesta, emerge poi che, violando l'account di Federica Fontana i blogger non soltanto si sarebbero impossessati di 191 fotografie della festa di compleanno del settembre 2010 della Canalis nella villa di George Clooney, ma avrebbero anche carpito la sua rubrica telefonica.



Sempre stando agli atti depositati, inoltre, tra il 4 e il 12 ottobre 2010, ossia nel periodo in cui Lucarelli e Neri avrebbero cercato di piazzare le foto della festa per 120mila euro, da un account nella disponibilità, secondo l'accusa, di Macchianera, sarebbero partite delle e-mail dirette ad Alfonso Signorini, direttore di "Chi". Signorini, non coinvolto nell'inchiesta, rifiutò l'offerta di acquistare le immagini.