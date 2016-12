La vicenda. Un book fotografico che la ritraeva senza veli, pubblicato online su Tumblr, un social specializzato in fotografie, con tanto di didascalia: “Bianca Balti model photoshoot”, aveva fatto predere le staffe alla modella lodigiana non tanto per la composizione delle immagini, pose di nudo artistico che la immortalavano in tutta la sua bellezza, quanto per l’autore di quegli scatti, l’ex compagno e fotografo Christian Lucidi. E così aveva denunciato tutto in procura nel 2013. A quanto pare c'era stato un problema di separazione tra i due e c’era stata un po' di maretta (la coppia si è separata nel 2010). "Lei non voleva che le sue foto fossero utilizzate da Lucidi dopo che si fossero lasciati – ha detto il difensore di Balti - ma adesso la situazione si è ricomposta e fra l’altro abbiamo ritirato la costituzione di parte civile dal processo dopo che i due si sono accordati civilmente". Il processo a carico del fotografo romano, però, proseguirà. Il reato di cui è accusato, il trattamento illecito dei dati sensibili, e che prevede una pena da 6 mesi a 2 anni, è procedibile d’ufficio: Lucidi dovrà difendersi anche se la parte offesa non vuole più chiedere ristoro del danno.