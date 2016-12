Forza Italia, Camera nega uso intercettazioni di Luigi Cesaro

L'Aula della Camera ha negato l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche di Luigi Cesaro (Forza Italia), richiesto dal gip del Tribunale di Napoli il 14 aprile 2016. Contro il provvedimento hanno votato in 285 (Pd, Si, Fi, FdI), a favore in 74 (M5s e Scelta civica) mentre 20 si sono astenuti (Lega). L'inchiesta riguarda il periodo in cui Cesaro era presidente della Provincia di Napoli, l'accusa è di turbativa d'asta e corruzione.