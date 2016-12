Forti piogge e temporali al Centro-Nord

Previsioni per giovedìGiornata di maltempo sin dal mattino al Nord e in Toscana con precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità. Nelle Alpi quota neve in calo temporaneo anche sotto i 2000 metri. Nel dettaglio l'area più instabile sta interessando il Nordovest con piogge intense tra est Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale. Piogge più marginali su alta Toscana e Nordest. Nel pomeriggio schiarite sul Piemonte mentre la fascia più instabile riguarderà il Trentino Alto Adige, il Veneto, l' Emilia Romagna, la Lombardia orientale e l'alta Toscana, con fenomeni anche su Liguria, basso Piemonte, nel resto del Nordest e in gran parte del Centro. Tra sera e notte verranno coinvolti anche basso Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e nord della Puglia mentre migliorerà su Lombardia, Triveneto e Toscana. Massime in calo al Centronord e Sardegna occidentale per effetto dei venti di Maestrale da moderati a forti. Rinforzi di Foehn sulle Alpi occidentali e venti moderati meridionali su alto Adriatico, intorno alla Puglia e sullo Ionio.



Allerta Meteo Arancione in Lombardia - Per la giornata di giovedì la Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione per Moderata criticità per Rischio idrogeologico localizzato in questi settori della Lombardia: Valcamonica, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi orientali;