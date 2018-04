Forti boati nel Cilento: caccia militari oltre la barriera del suono

Il boomIl forte boato viene provocato dalla rottura della barriera del suono. In questo caso i due caccia dell'Aeronautica Militare, in servizio di allarme sul territorio nazionale, dovevano identificare un velivolo che transitava nello spazio aereo italiano, ma con il quale da terra avevano perso le comunicazioni. Gli Eurofighter sono decollati alle 16:20 e, vicino a Trapani, hanno trovato il mezzo sconosciuto. Una volta accertato che si trattava di un aeroplano e che non si trovava in condizioni di pericolo o emergenza, lo hanno scortato fuori dai confini italiani. "Per ridurre i tempi di intervento - afferma l'Aeronautica - i due Eurofighter sono stati autorizzati al volo supersonico. Il superamento della barriera del suono è stato percepito in zona Eboli (Salerno)". A dare l’ordine è stato il Caoc (Combined Air Operation Center), dalla base militare americana di Torrejon, in Spagna. Si tratta di un ente Nato, responsabile per la sorveglianza dei cieli.