Forte maltempo in arrivo al Centro-Nord

Una timida e temporanea rimonta dell'alta pressione favorirà mercoledì un parziale miglioramento del tempo, con il sole che tornerà a splendere in gran parte d'Italia e le temperature quasi dappertutto in crescita. Già alla fine della giornata però la perturbazione numero 6 di maggio raggiungerà la nostra Penisola accompagnata da piogge che inizialmente riguarderanno solo il Nordovest per poi estendersi, giovedì, a gran parte del Centronord , con rovesci e temporali che a tratti potrebbero essere anche intensi , specie in Liguria, Lombardia e Alta Toscana, mentre le temperature - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - subiranno un nuovo deciso calo , specie nelle regioni settentrionali. Questa stessa perturbazione insisterà anche nella giornata di venerdì sulle regioni centrali adriatiche e nel Meridione, mentre il Nord godrà di un graduale miglioramento del tempo

Previsioni per mercoledì Giornata tranquilla per questo temporaneo arrivo dell'alta pressione sul Paese. Nel corso del pomeriggio avremo un aumento nuvolosità su Alpi, Prealpi e Nordovest ma con piogge isolate solo nelle zone montuose ; nel resto del Paese bel tempo. In serata ulteriore aumento delle nuvole al Nord, con piogge e qualche rovescio possibile anche in pianura sul Piemonte. Nella notte arriverà la parte più attiva della perturbazione al Nordovest: rischio di rovesci e temporali su Alpi e Prealpi centrali, in estensione alla pianura lombarda, alla Liguria centrale e di Levante e all'alta Toscana. Temperature in aumento specialmente al Centrosud e Sicilia.

Previsioni per giovedìLa perturbazione scivolerà lungo la Penisola: al mattino forte maltempo su Lombardia, alta Toscana, Liguria e Piemonte con temporali e fenomeni intensi. Un po' di pioggia in arrivo anche sull' alta pianura del Triveneto; primi rovesci anche sulla Toscana e qualche pioggia sul nord della Sicilia e la bassa Calabria. Nel pomeriggio la zona più critica si sposterà verso est e le piogge si attenueranno nel contempo su Piemonte e Valle D'Aosta. Avremo il rischio di piogge e temporali anche forti su Lombardia, Veneto e in Toscana. Le piogge interesseranno tutto il Nordest e il Centro fino a lambire Lazio e Abruzzo. In serata le zone più coinvolte saranno l'Emilia Romagna e le Marche; un po' di pioggia arriverà fino al Lazio e alla Campania. Venti in intensificazione: giornata ventosa su Ligure e alto Tirreno per Libeccio, Maestrale sulla Sardegna in rinforzo a fine giornata. Temperature in sensibile calo al Centronord e Sicilia. In Puglia valori in aumento per venti moderati da sud