Forte dei Marmi, spavento per Andrea Bocelli e famiglia: ladri in villa

Da sempre ritiene "un'oasi di pace" quella villa lussuosa sul lungomare di Forte dei Marmi (Lucca) dove un intero piano è dedicato a sala di registrazione, dove Ed Sheeran ha registrato il suo ultimo video e dove hanno soggiornato amici da Matteo Renzi a Renato Zero e Giorgio Panariello. Chissà se ha cambiato idea Andrea Bocelli , dopo lo spavento dell'altra notte. Alcuni rapinatori, infatti, hanno tentato di entrare in casa: sono solo riusciti a forzare il cancello e a introdursi in giardino, prima di venire sorpresi dalla sorveglianza interna che li ha messi in fuga. La famiglia del tenore è stata svegliata dal trambusto.

Solo un grande spavento, dunque, per l'artista, moglie e tre figli svegliati nel cuore della notte. Come riferisce Il Giorno, infatti, tutto si sarebbe consumato in una manciata di minuti, con i banditi che si ritrovano faccia a faccia con i vigilantes: "botte, urla e poi la sirena dei carabinieri prontamente intervenuta sul posto", si legge sul quotidiano che ne ha dato notizia.



Qualche ora prima, al Bagno Alpemare di Forte dei Marmi, era andata in scena la sfilata benefica con le ultime collezioni prete-a-porter e i costumi della linea beachwear firmati Ermanno Scervino a sostegno dell'Andrea Bocelli Foundation, per la raccolta fondi a favore della scuola Giacomo Leopardi di Sarnano (Macerata), tra i comuni marchigiani devastati dal sisma del 2016. Mentre l'indomani Andrea Bocelli è stato tra i protagonisti del concerto inaugurale, al Gran teatro all'aperto di Torre del Lago (Lucca), della 64esima edizione del Festival Puccini che si chiuderà il 25 agosto.