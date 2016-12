Forte dei Marmi, niente selfie con star: albergo per vip limita gli smartphone

Ogni cliente dell'albergo dovrà firmare un accordo che lo impegna a rispettare alcune regole del bon ton: oltre al divieto sulle foto, smartphone spenti al ristorante, modalità "silenziosa" negli spazi comuni come la terrazza panoramica, suoneria a basso volume in piscina. E per evitare che le norme vengano infrante, spunta anche un "guardiano anti-selfie".



Nel presentare questa novità, il direttore dell'albergo ha fatto il paragone con i musei che, in Italia come all'estero, impediscono di scattare fotografie all'interno. In questi ultimi, però, la motivazione è legata ai diritti di utilizzo delle immagini, mentre nel caso dell'hotel sembra molto più una questione di privacy degli ospiti vip.



Sulla decisione di Madonna pesano anche le foto volgari di Katy Perry con alcune opere d'arte in Toscana: negli scatti, diffusi a fine febbraio, la cantante si era immortalata in pose osé davanti alla Torre di Pisa e al David di Michelangelo. Immagini che, secondo la direzione dell'hotel, deridono e sviliscono i tesori del Paese.