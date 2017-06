Forte dei Marmi, lusso sfrenato in spiaggia: champagne e caviale sotto gli ombrelloni

Nell'Italia che prova faticosamente a uscire dalla crisi, del dibattito politico che si avvita sui voucher e sul reddito di cittadinanza, c'è anche un settore del turismo, quello per ricchi che, oltre a non essersi mai fermato, continua a crescere, come documenta "Dalla vostra parte".

A Forte dei Marmi, nel cuore della Versilia, chi ha il portafogli pesante e vuole divertirsi, può trovare tutto il necessario per essere coccolato.

A iniziare dai lettini in spiaggia: veri e propri baldacchini padronali, più che semplici sdraio, che permettono di avere discrezione e pure una discreta agibilità lungo la battigia, che certo non è affollata come altrove. Noleggiarli per un giorno costa 400 euro, per tutta la stagione occorre sborsarne 16mila, come per l'acquisto di una automobile.

Una colazione per due persone (due cappuccini, brioches e della frutta) può costare più di 30 euro. Prima che il caldo diventi insopportabile, si va a giocare a tennis: 40 minuti, in compagnia del maestro, 50 euro. Quindi il pranzo: il costo per piatto si aggira dai 20 ai 40 euro. Meglio restare leggeri, così ci si può tuffare prima in acqua. E siamo solo a mezza giornata.

E poi non si rinunciare ai massaggi per rilassari e allo champagne in riva al mare, magari guardando il tramonto.

Una famiglia di quattro persone, in Versilia, può spendere dai 600 agli 800 euro al giorno.