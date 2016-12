Forlì, ladri rubano pc in una scuola elementare e i bambini scrivono una lettera: "Per voi proviamo pena"

Un brutto ritorno a scuola per gli scolari di una primaria di Bertinoro, in provincia di Forlì. Approfittando della chiusura dell'edificio per la festa patronale, i ladri sono riusciti a portar via otto computer portatili a servizio delle lavagne multimediali per un danno che ammonta a oltre duemila euro.

I bambini, arrabbiati e dispiaciuti per quanto accaduto, hanno preso carta e penna e hanno scritto una lettera indirizzata ai malviventi: "Cari ladri, la scuola è il "nostro" posto dove viviamo ogni giorno insieme, dove impariamo a crescere, a rispettarci, a non escludere nessuno, dove ci aiutiamo e ci divertiamo", si legge nero su bianco. "La scuola è la nostra "seconda casa", dove si coltivano lealtà, educazione, umiltà, onestà e dove ci insegnano che i problemi si affrontano con coraggio".



Gli alunni, che ogni giorno usufruiscono di quei servizi per l'apprendimento della tecnologia, non si aspettavano un gesto così crudele: "Abbiamo provato rabbia, tristezza, dispiacere, delusione. Ci siamo guardati attorno disorientati e abbiamo sperato fosse uno scherzo. Ci siamo detti: Che ingiustizia! Che fatica ed impegno per realizzare il nostro sogno tecnologico! In una notte tutto è svanito. Ci avete tolto delle opportunità".



Nonostante tutto, gli studenti di Bertinoro non si danno per vinti: "Ora cerchiamo di non pensare, guardiamo avanti, perché indietro non si torna. Siamo ottimisti inguaribili e coraggiosi combattenti. Che dire, ladri, per voi proviamo pena. Questa, per noi, è la vera povertà di sentimenti!"