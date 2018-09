Fondi Lega, ipotesi di un prelievo graduale dalle casse del partito

I magistrati genovesi e gli avvocati della Lega starebbero per concordare un prelievo graduale dalle casse del Carroccio, dopo la sentenza della Cassazione che conferma il sequestro di 49 milioni di euro per la vicenda della truffa legata ai rimborsi elettorali. Una soluzione che permetterebbe alla Lega di proseguire le sue attività. Di questo i legali starebbero parlando, nella sede di via Bellerio a Milano, con i vertici del partito.