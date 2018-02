Foibe, cortei antifascisti: scontri con la polizia a Torino e Piacenza

Anche a Piacenza ci sono stati violenti scontri con le forze dell'ordine durante un corteo organizzato dal collettivo locale Contro Tendenza per protestare contro l'apertura di una sede di CasaPound in città. Un gruppo di antifascisti ha raggiunto il centro storico cercando di forzare il cordone di polizia e carabinieri.



Viminale: "Soddisfazione per le 150 manifestazioni" - Piacenza e Torino sono però gli unici casi di disordini in una giornata densa di eventi e manifestazioni in molte località del Paese. Il bilancio della giornata viene quindi definito positivo dal Viminale, con 150 dimostrazioni in tutta Italia che hanno visto impegnati oltre 4mila agenti delle forze di polizia. Il ministero degli Esteri esprime dunque "soddisfazione" per come si sono svolte iniziative e cortei", parlando di una "sostanziale tranquillità" per la sicurezza e l'ordine pubblico ad eccezione di Piacenza, dove si sono invece verificate "inaccettabili violenze". Quanto alla temuta manifestazione di Macerata, al Viminale si sottolinea che si è svolta in un "clima pacifico e di assoluta serenità".