Foggia, morta la 15enne ferita al volto dall ex compagno della madre

La ragazzina, Nicolina Pacini, era stata ferita mercoledì mattina mentre si recava a scuola. Secondo quanto ricostruito, l'ex compagno della madre, Donatella Rago, probabilmente voleva sapere dove si trovasse la donna: al rifiuto di rispondere avrebbe sparato.



L'uomo è poi fuggito a piedi: la sua auto, trovata vicino al luogo del ferimento della 15enne, ha subito indirizzato gli inquirenti. Immediatamente sono scattate immediatamente le ricerche, con posti di blocco, elicotteri e cani. Alla fine, nella serata di mercoledì, il corpo senza vita di Antonio Di Paola, è stato trovato dai carabinieri nelle campagne della località Callone, nel territorio di Ischitella.



La madre viveva in Toscana, la 15enne con i nonni - La madre della 15enne è stata raggiunta dalla notizia mentre si trovava in una località della Toscana dove lavora e dove, pare, avesse cominciato una nuova relazione. Antonio Di Paola non si dava pace e voleva in tutti i modi ritornare insieme alla donna che di recente lo aveva denunciato due volte per minacce, l'ultima un paio di settimane fa. Nicolina Pacini, a causa delle condizioni di disagio famigliare, viveva a casa dei nonni ai quali era stata affidata dai servizi sociali insieme al fratello.