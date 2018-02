Foggia, genitore picchia vicepreside delle medie: 30 giorni di prognosi

Sabato il genitore dell'alunno si è recato a scuola in orario di ingresso delle classi, e, eludendo la vigilanza dei collaboratori scolastici, si sarebbe scagliato contro il vicepreside dell'istituto.



In una nota firmata dalla comunità dell'istituto scolastico viene fatta luce sull'aggressione: "Non è stato richiesto alcun colloquio, né c'è stata possibilità di dialogo con il genitore, il quale, senza chiedere spiegazioni di sorta, come riportato nelle numerose testimonianze depositate in Questura, si è avventato sul professore".



"A nulla è valso l'intervento dei collaboratori scolastici e dei docenti presenti - si precisa nella nota -, che, data la rapidità con cui si è mosso il genitore, non sono riusciti ad evitare l'aggressione. Il professore non ha reagito in alcun modo ai numerosi e violenti colpi che gli venivano inferti alla testa e all'addome, fino a quando i presenti non sono riusciti ad allontanare l'aggressore. Sul posto sono accorsi la polizia e gli operatori del 118".