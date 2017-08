Foggia, arrestati 4 pregiudicati: stavano preparando un agguato

Quattro pregiudicati, arrestati dai carabinieri a Torremaggiore, a pochi chilometri da San Severo (Foggia), stavano probabilmente preparando un agguato. I quattro, bloccati in un garage, erano in possesso di tre pistole, auto e scooter rubati e targhe contraffatte. Per tutti sono scattate le manette con le accuse di detenzione e porto abusivo di armi alterate e ricettazione in concorso.