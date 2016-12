Flavio Insinna perseguitato da una stalker: sporta una denuncia

E' riservato come pochi, ma questa volta Flavio Insinna ha dovuto rendere pubblico tutto il suo disagio. Quello di un uomo che sta vedendo la propria quotidianità - e quella della sua famiglia - rovinata per colpa di una stalker. Lettere, mail, messaggi su Facebook e perfino appostamenti sotto casa: la vita del 49enne conduttore televisivo si è quindi trasformata in un inferno, e così è stato necessario andare dalla Polizia e denunciare quanto sta accandendo. "Non ce la faccio più", ha dichiarato Insinna, che ha quindi dato incarico al proprio legale di sporgere denuncia contro la donna ed ora il fascicolo è nelle mani del sostituto procuratore Nadia Plastina che ha iscritto sul registro degli indagati la fan per il reato di stalking.

Insinna verrà sentito nei prossimi giorni come parte lesa. Agli investigatori - secondo quanto trapelato - non è del tutto chiaro le ragioni per le quali la donna lo perseguiti. Destinataria delle lettere inviata dalla stalker è stata anche la Rai, per la quale Insinna lavora da diversi anni. La donna, comunque, avrebbe seguito il presentatore televisivo più e più volte nei suoi spostamenti, arrivando anche ad appostarsi sotto casa sua, finendo quindi per coinvolgere anche i familiari dello stesso Insinna. Troppo, decisamente troppo anche per un uomo notoriamente molto riservato.