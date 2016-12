Fisco, sequestrati aereo e Ferrari

11:05 - La guardia di finanza ha sequestrato beni per un valore di un milione e 200mila euro per evasione fiscale ad un avvocato palermitano. Posto sotto sequestro anche un aereo ultraleggero ed una Ferrari d'epoca modello "Dino 246GT" del 1972 del valore commerciale di oltre 350mila euro. L'evasione è stata scoperta incrociando i dati del numero di cause seguite con i redditi dichiarati.

Tra i beni sequestrati anche 7 fabbricati, 28 terreni e disponibilità. In particolare i finanzieri, partendo dall'analisi dei compensi pagati ai professionisti palermitani intervenuti per tutelare i propri clienti in occasione di incidenti stradali, hanno individuato un avvocato che aveva trattato un numero elevato di casi, da cui erano scaturiti rimborsi per importi elevati.



L’incrocio di questi dati con i redditi dichiarati ha fatto nascere il dubbio che il professionista non avesse inserito nella dichiarazione tutti i compensi incassati e questo è stato confermato dalle indagini bancarie eseguite dai finanzieri, che hanno portato a scoprire che circa un milione e duecentomila euro non sono stati versati nelle casse dello Stato.



E’ quindi scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Palermo e la proposta di recuperare la cifra applicando lo strumento del “sequestro per equivalente” e quindi sottraendo all’avvocato beni a lui riconducibili aventi lo stesso valore delle tasse non pagate.