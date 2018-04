Fisco, Joe Bastianich: "Non sono un evasore, chiarirò tutto"

"Non ho commesso alcuna evasione fiscale, tantomeno da un milione di euro, come leggo in queste ore su molti siti online. Scrivono cose sbagliate, parlano di redditi non dichiarati". Parla Joe Bastianich, imprenditore nel settore dell'alimentazione e giudice storico di Masterchef che rimanda al mittente le accuse di evasione fiscale e dice: "Tutto ok, in Friuli abbiamo aperto come agriturismo, poi abbiamo chiesto la trasformazione in ristorante".

In una intervista al Corriere della Sera, Bastianich ricorda la vicenda. "Abbiamo ricevuto dal fisco un avviso di accertamento, su un fatturato di 950mila euro regolarmente dichiarato nel corso di tre anni. E' per il Ristorante Orsone, a Cividale del Friuli. Ci contestano che, da agosto 2013 a inizio 2015, abbiamo pagato tasse agevolate come agriturismo invece che come ristorante". L'abbiamo aperto come agriturismo nell'agosto 2013. Dopo pochi mesi, ci siamo accorti che l’inquadramento non funzionava. Perciò, abbiamo chiesto di trasformarlo in ristorante, ma la pratica è stata accettata solo a inizio 2015. La contestazione riguarda il periodo di mezzo".



Meno di 300 mila euro, per le maggiori tasse previste dal regime non agevolato, così scrive in una nota il suo avvocato Maurizio Miculan. "Non certo un milione". Il giudice made in Usa di Masterchef aggiunge: "Se mai ho fatto degli errori, non erano intenzionali e sono stati in buona fede. Ho 33 ristoranti nel mondo, non sono sempre lì, se ho sbagliato non è perché volevo rubare, truffare, fare il nero".



Se poi il Fisco dovesse darmi torto, conclude Bastianichs e succede, sono disposto a pagare. Lo dico perché per me questa è una storia triste, sono trascinato sui giornali".