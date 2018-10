Firenze, truffato in chat da una donna che fingeva di essere innamorata di lui: perde 50mila euro

Maurizio Guidi di Firenze ha perso più di 50 mila euro a causa di una truffa "amorosa" in chat. L’uomo, appena separato, era stato contattato da una donna straniera su Facebook che millantava un'eredità importante da ricevere. Guidi ha pagato alla truffatrice le spese mediche per presunti interventi, attestati con fittizi certificati di ospedali e guardie mediche. Oltre ai soldi, però, Maurizio ha perso la casa e la famiglia e ora vive in uno scantinato. Sta provando a ricostruirsi una dignità ma non è facile, dice a Striscia la Notizia, dove avverte: "Non date mai soldi a nessuno. È pericoloso". E lui lo sa bene.