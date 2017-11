Firenze, mangia una merendina e trova un chiodo: "Avrebbe potuto uccidermi"

“Lunedì mattina ho iniziato a mangiare una merendina confezionata della linea senza glutine messa in commercio da una azienda molto nota che avevo acquistato, una decina di giorni fa, in un supermercato di Sesto - ha raccontato la donna e mamma a La Nazione. - Al secondo morso ho sentito qualcosa di duro tra i denti, non capivo cosa fosse ma è stata una brutta sensazione e ho sputato tutto. Ho guardato nella parte di merendina rimasta e ho visto il chiodo. Avrei potuto farmi molto male”.



Come avrebbero potuto farsi male i tanti bambini che mangiano gli snack confenzionati e che ne vanno ghiotti. La donna, ancora sotto shock, ha chiamato l’Ufficio consumatori della ditta produttrice della merendina per raccontare l’accaduto. Dopo essersi scusata, l’azienda si è attivata per il ritiro di tutte le merendine del lotto. A sua volta, il supermercato ha ritirato le confezioni ancora in vendita.