Mario Vece non vuole mollare e ora ha una ragione in più. Ha superato in modo brillante il concorso per diventare ispettore. Un sogno il suo che sta per diventare realtà. La polizia non è soltanto un lavoro, ma la sua passione. "Spero di tornare a fare il mio mestiere", ha detto ai medici prima di entrare in sala operatoria.



L'altra sua grande passione è la moto. Campano di nascita ma toscano di adozione, il sovrintendente fa parte di un club di harlysti che ha fatto sentire da subito la propria vicinanza. Attraverso il fratello, Mario ha chiesto di voler tornare in sella alla sua Harley Davidson. E ora i compagni di club stanno preparando una sorpresa: una moto attrezzata con frizione a pedale per consentirgli di guidarla anche senza la mano sinistra.



Sposato, è padre di due figlie di 12 e 14 anni, l'artificiere ce la farà anche questa volta. Ieri la visita del ministro Minniti e del capo della polizia Gabrielli: l'ispettore di polizia Mario Vece non sarà lasciato solo, hanno assicurato.