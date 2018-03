Firenze, finanziavano coltivazione marijuana in Spagna: 4 arresti

Erano le menti e i finanziatori di un'associazione a delinquere finalizzata alla coltivazione in Spagna di ingenti quantitativi di marijuana da importare e commercializzare in Italia. Con questa accusa due fratelli, di origine siciliana, titolari di un noto bar-pasticceria nel centro di Firenze, sono stati arrestati. Manette scattate anche per un'altra persona in provincia di Bergamo e una quarta in Catalogna.