Firenze, bloccato un volo per Londra dopo una telefonata anonima

Un volo in partenza dall'aeroporto di Firenze e diretto a Londra è stato bloccato dopo una telefonata anonima arrivata allo scalo fiorentino. I passeggeri sono stati fatti scendere dall'aereo e sulla pista sono arrivati gli artificieri della polizia per effettuare le verifiche sul velivolo. La persona che ha chiamato annunciava "problemi" a bordo. Lo scalo rimane comunque operativo per gli altri voli.