Fino a giovedì stabile. La svolta nel weekend: piogge, vento e freddo

Dopo quasi tre settimane di assenza di piogge, con clima ostinatamente mite e siccitoso relativamente alla stagione che stiamo vivendo, piomberemo bruscamente in una situazione dal sapore invernale a distanza di un mese dal solstizio. Tra il weekend e l'inizio della prossima settimana arriverà una massa d'aria fredda di origine artica marittima che si riverserà sulla Penisola a iniziare dal Nord. Nell'arco di 48 ore, specie fra domenica e lunedì , i freddi venti spazzeranno tutte le nostre regioni a partire da quelle settentrionali causando un calo termico fino a 10-12 gradi , maltempo con piogge localmente abbondanti lungo la penisola e neve sulle Alpi . Nel frattempo, fino a venerdì , in attesa di tale cambiamento, rimarremo alle prese con tempo stabile , temperature sopra la media e conseguenti estesi banchi di nebbia e nubi basse che ormai da diversi giorni avvolgono molte aree del nostro territorio.

Previsioni per giovedìGiovedì inizio giornata con strati di nubi basse su Pianura Padana, alto Adriatico e settore tirrenico; in giornata le zone più grigie saranno la Pianura Padana centrale e orientale, parte della Toscana, locali addensamenti sul resto del Tirreno, Liguria, Sardegna e parte dello Ionio a ridosso della Calabria. Tra sera e notte rischio qualche pioviggine lungo le coste del Veneto e della Venezia Giulia. Temperature in lieve calo al Nord. Maggiori dettagli sul sito www.meteo.it