Fine dell’austerity per i barbieri di Montecitorio

Dal primo gennaio 2018 i barbieri di Montecitorio torneranno a incassare i loro stipendi da 136mila euro lavorando solo tre giorni a settimana. L’inviato di Striscia La Notizia, Mister Neuro, è andato a Roma per testimoniare lo spreco che riguarda i "figaro" di Camera e Senato. Per tre anni i loro stipendi erano stati ridotti grazie ai tagli imposti dalla presidente Boldrini nel 2014. Eppure i senatori intervistati tra cui Denis Verdini, Stefano Esposito e Antonio Razzi, sostengono di non aver mai usufruito del servizio e di essere a favore dei tagli. "Ci vuole poco, basta forbice e pettine, non per fare il barbiere ma per pettinare bene questa Italia", chiosa polemico l’inviato del tg satirico.