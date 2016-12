Finalmente arriva l'autunno: da mercoledì fine del caldo fuori stagione

19:49 - "Oggi ancora situazione tranquilla, anche se il cielo in molte zone d'Italia sarà nuvoloso. Poi - afferma il meteorologo Andrea Giuliacci - alla fine del giorno deciso peggioramento del tempo al Nordest, con piogge intense e neve in montagna, per l’avvicinarsi di un'intensa perturbazione (i resti dell'ex uragano Gonzalo) che poi mercoledì porterà piogge sparse su Medio Adriatico e Sud, qualche nevicata sulle zone alpine di confine, venti di burrasca su tutti i mari e brusco calo delle temperature in gran parte d’Italia".

"Giovedì e venerdì ancora un po' di piogge su regioni adriatiche e meridionali, con molto vento al Sud, mentre nel fine settimana le giornate saranno nel complesso gradevoli, tra sole e nuvole, senza piogge e con temperature miti".



ARRIVA LA PERTURBAZIONE CHE CI PORTERÀ IN AUTUNNO Oggi al mattino in prevalenza bello su Medio e Basso Adriatico, Sud e Isole, in generale nuvoloso invece sul resto d’Italia: qualche pioviggine su Friuli, Venezia Giulia e Toscana; nebbie a banchi in Valpadana e nelle valli del Centro. Nel pomeriggio molte nuvole al Nord, Toscana e Umbria, con qualche piovasco su Friuli e Venezia Giulia; alternanza tra sole e nuvole nel resto del Paese, in generale senza piogge. Tra sera e notte arriverà la perturbazione (ciò che rimane dell’ex uragano Gonzalo) e sarà seguita da aria più fredda: molte nuvole sulle zone alpine con qualche nevicata oltre 1200-1400 metri; piogge sparse a tratti intense sul Triveneto, solo qualche breve acquazzone invece su Romagna, Marche, Umbria, Lazio e Campania. Temperature massime senza grandi variazioni e sempre in generale di qualche grado al di sopra della norma. Moderati venti occidentali sui mari di ponente.



GIORNATA MOLTO VENTOSA CON TEMPO INSTABILE AL CENTROSUD E SOLE AL NORD Mercoledì questo fronte freddo dopo essere transitato molto rapidamente al Nord raggiungerà l’Italia centrale già al mattino e in serata anche il Sud. Avremo un generale rinforzo dei venti che tenderanno a disporsi da nord, con raffiche anche fino a 100 km/h soprattutto in Sardegna e con mari dunque molto mossi o agitati. Per tutto il giorno nevicate sulle Alpi di confine. In Alto Adige in serata neve più abbondante intorno ai 1000 metri. Al mattino il tempo sarà già bello al Nord, Toscana con cielo limpido. Al Centrosud e Isole nuvolosità variabile. Fenomeni piuttosto deboli su Romagna, Campania, Calabria tirrenica, instabile tra Marche Abruzzo, zone interne del Lazio. Nel pomeriggio tempo instabile al Sud fino al nordest della Sicilia con brevi piovaschi. Rischio di rovesci sulla Puglia e settore tirrenico della Calabria. In serata aria fredda sull’Adriatico con qualche rovescio o temporale tra Molise e Gargano.



CALO TERMICO: DAL CALDO ANOMALO A VALORI PIÙ AUTUNNALI Questa massa d’aria piuttosto fredda in arrivo causerà dunque la fine del caldo fuori stagione che ha caratterizzato buona parte del mese di ottobre, con le temperature che torneranno nelle medie o scenderanno anche leggermente al di sotto della norma soprattutto lungo l’Adriatico. Anche a causa de i venti (effetto wind chill) le temperature percepite potranno essere inferiori a quelle reali. Previsti nel pomeriggio 17°C a Torino, Udine e Aosta, 18°C a Milano, Ancona e Rimini, 20°C a Firenze, Pisa e Sassari, 21°C a Bari e 22°C a Roma. Giovedì mattina temperature minime in drastico calo al Nord grazie alle schiarite: previsti solo 4°C A Torino, 5°C a Brescia, 9°C a Milano, Bologna e Bergamo. Il calo termico prosegue: giovedì il medio e basso Adriatico saranno al di sotto della norma, con una massa d’aria in quota quasi invernale. 14/15 °C a Bari nel pomeriggio sono valori da inizio dicembre.



NEL WEEKEND ANCORA QUALCHE NUVOLA SU PARTE DEL CENTROSUD Giovedì tempo bello al Nord, regioni tirreniche e Sicilia con nevicate sui versanti nord dell’Alto Adige (con neve al mattino anche moderata poi sempre più debole). Nubi e instabilità insisteranno su medio e basso Adriatico (Puglia e poi in serata anche Abruzzo e Marche), rischio di temporali più probabile sulla Puglia. Qualche pioggia anche sul basso Tirreno (Campania e Calabria), con i venti che resteranno abbastanza sostenuti. Soffierà il Maestrale su medio Adriatico, Sud e Isole con raffiche a 80 km/h in Sardegna. Venerdì parecchia nuvolosità sul versante Adriatico e in gran parte del Sud con fenomeni concentrati su medio basso Adriatico, zone interne del Sud, Appennino abruzzese e molisano e basso Tirreno. Il weekend si prospetta più tranquillo, ma con un po’ di nuvole sul medio Adriatico e Sud. Al Nord fine settimana senza piogge, con cielo meno limpido e pulito rispetto ai giorni precedenti. Sabato e domenica temperature massime in lieve aumento al Centrosud.