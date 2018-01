"Non mi dispiace per niente". Sono le parole agghiaccianti che, secondo una testimone, avrebbe pronunciato Maurizio De Giulio subito dopo aver travolto con il Van Elisa Ferrero in seguito a una lite per viabilità. La ragazza, morta sul colpo, era in moto col fidanzato Matteo Penna, rimasto gravemente ferito. E' successo a Condove, in Val di Susa, il 9 luglio 2017. La frase rafforza ulteriormente l'ipotesi della volontarietà del gesto da parte di De Giulio.