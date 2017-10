Fiastra, un imprenditore lombardo: "Compro io una casa a Nonna Peppina"

Nonna Peppina - la 95enne terremotata, costretta a vivere in un gelido container - potrebbe finalmente vedere la luce in fondo al tunnel. Un imprenditore lombardo anonimo si è, infatti, fatto avanti per comprarle una casa. "Farò l’impossibile per esaudire il suo desiderio. Ci sarà nelle immediate vicinanze un appartamento sicuro e in vendita", ha detto l’uomo. "Speriamo, speriamo" ha commentato la nonnina commossa.