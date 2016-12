Fiamme in bosco, evacuati 40 scout

Un gruppo di una quarantina di scout sono stati evacuati da un casolare, a scopo precauzionale, che si trova non lontano da un bosco nel comune di Marradi (Firenze) dove si è sviluppato un incendio. Il rogo, che sembra abbastanza esteso, è tenuto sotto controllo dai vigili del fuoco. Sussiste tuttavia qualche preoccupazione per alcune abitazioni non lontante dall'incendio.